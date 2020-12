LA LETTERA DEL TIFOSO: "Inaspettatamente" di Fabrizio

Questa lettera è dedicata alla società rossonera, dal primo all'ultimo dei facenti parte della A.C. Milan, nessuno escluso, ma proprio nessuno.

Il 2021 alle porte chiamerebbe gli auguri in modo naturale ma vorrei invece farvi prima i miei più sinceri e sentiti complimenti per i risultati ottenuti in questo 2020 che è stato per tutti un anno molto molto complicato e difficile, condizionato dal Covid, dalle incertezze e dalle tante, tantissime paure che ci perseguitano e perseguiteranno per il futuro.

Ebbene.....una delle incredibili ed inaspettate sorprese liete arriva da voi, dalla mia squadra del cuore che ci sta regalando gioie inimmaginabili solo che un anno fa; siamo in testa al campionato (comunque vado sarà un successo perché stiamo viaggiando sparati verso una qualificazione Champions che manca da molto tempo), siamo la squadra che fatto più punti nell'anno solare, quella che ha raggiunto 15 partite consecutive segnando almeno 2 gol a partita, quella che ha stracciato il record di realizzazione con Leao domenica a Sassuolo.....senza contare che siamo la squadra che più ha stupito i propri tifosi (sfido qualunque sostenitore rossonero ad affermare che avrebbe scommesso un anno fa su un Milan a questo livello oggi) e zittito anche le più perfide male lingue che davano per scontato che sarebbe stato solo un fuoco di paglia, destinato a sparire nel giro di pochissimo tempo.

Invece no, siamo ancora lì e ci vogliamo restare..... sottolineo CI VOGLIAMO RESTARE, perché il gruppo che inneggia il proprio tecnico durante il ritorno dalla trasferta di Genova, nonostante la prestazione non fosse da incorniciare, vuol dire gruppo, coesione, forza, entusiasmo....vuol dire squadra, quella squadra che da troppo tempo non vedevo più così convinta della propria forza.

Quindi grazie di cuore a tutti e tantissimi auguri di uno strepitoso anno nuovo!

Forza Milan sempre e comunque sotto il segno della continuità ️

Fabrizio da Genova