LA LETTERA DEL TIFOSO: "La prova di Gabbia" di Gianni

Buonasera, dopo l'arrabbiatura per l'ennesimo rigore fischiato contro, la mia grande soddisfazione è la prova di Gabbia, abbiamo in casa un grande centrale difensivo, grande personalità, sicurezza e forza. Mi auguro che sia da input per buttare nella mischia altri giovani validi, saranno loro la ricchezza della società e quelli che faranno tornare grande il nostro nobile Milan. Concludo dicendo che, non capisco perché in questo momento di crescita, debbano uscire queste notizie destabilizzanti per l'ambiente in merito ad un eventuale cambio di allenatore e ad un grosso attrito tra Gazids da una parte e Maldini e Boban dall'altra. Per me non c'è nulla di fondato, un AD non interferisce mai nel ruolo dei dirigenti perché hanno un incarico di fiducia, se viene meno questa il rapporto si interrompe.

Forza Milan, sempre

Gianni P.