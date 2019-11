LA LETTERA DEL TIFOSO: "La stella mancante" di Salvo

Buongiorno redazione, salve a tutti i colleghi Rossoneri.

Chi scrive è un tifoso che vive di Milan in passato ho definito il Milan come uno stile di vita. Noi Milanisti siamo diversi rispetto agli altri tifosi, noi viviamo dei successi del passato e non possiamo mai pensare che non torneremo mai più a guardare una finale o partite dal solletico allo stomaco. Oggi più che mai ci manca la luce, manca il brio in campo, manca chi risolve la partita: quindi perché non approfittare del momento del Napoli e strappare Mertens per cercare di portare una piccola luce, ma che col suo grande talento potrebbe veramente illuminare, come una stella, il nostro palcoscenico San Siro?.

Grazie redazione, Sempre Forza MILAN.

Salvo