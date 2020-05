LA LETTERA DEL TIFOSO: "Le tre C del Professor Rangnick" di Matteo

Inizio con un saluto a tutta la redazione di MilanNews, tanti complimenti per il sito e per il lavoro che svolgete ogni giorno per tenerci informati sul nostro amato Milan.

La nuova stagione 2020-21, vedrà ancora una volta un nuovo Milan. L'allenatore o meglio una figura a 360° scelta per la rifondazione della sqaudra sarà, come ormai noto a tutti, il classe 1958 di Backnang, Ralf Rangnick.

Sono sincero, non conoscevo il soggetto, ma facendo ricerche approfondite, guardando video su youtube e leggendo sono arrivato ad una conclusione: questa figura è fondamentale perchè il Milan, come già sta accadendo, andrà a trasformarsi come una vera azienda e chi meglio del 'Professore' - così viene definito in Germania - saprà ricostruire partendo dalla fondamenta? In che modo? Attraverso le tre C: Capitale, Concetto e Competenza. Come tutti gli allenatori, anche lui vincerà le partite, le perderà, verrà applaudito come verrà fischiato alla prima partita giocata male, ma l'importante è che lo si lasci lavorare in santa pace, e che la società lo supporti, perchè l'ambiente Milan ha bisogno di gente competente.

Per quanto riguarda i giocatori attuali, farei un sacrificio per tenere assolutamente Donnarumma, Romagnoli, Theo, Bennacer e Ibrahimovic; a proposito di Ibrahimovic, chi lo dice che Rangnick non lo voglia? Come si fa a non volere un giocatore del calibro di Ibrahimovic capace anche a 38 anni di fare ancora la differenza ?

Forza Milan sempre

Matteo