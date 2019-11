LA LETTERA DEL TIFOSO: "Non ti lasceremo MAI" di Mauro

Noi tifosi milanisti siamo qui, non ce ne andiamo e mai lo faremo. Ci facciamo sentire poco, perché oggettivamente non abbiamo molto da dire, non c’è nulla di cui possiamo vantarci. E non definiteci mai occasionali, perché il tifoso occasionale supporta la propria squadra solo quando vince, noi soffriamo da anni, ma lo facciamo accanto alla nostra squadra. Non ci nascondiamo , più che altro scrutiamo da lontano.. Non poter partecipare al ballo delle grandi squadre è dura per noi che abbiamo 7 Champions in bacheca. Osserviamo gli altri che lottano per i vertici, per i titoli ma invidia non ne proviamo mai per nessuno. Voltandoci alle spalle e guardando la nostra storia come potremmo essere invidiosi? Infastiditi si, quello assolutamente. Perché abbiamo bisogno di riprovare certe emozioni, di rispecchiarci nuovamente in dei valori come accadeva un tempo. Si perché la cosa bella di tifare una squadra di calcio non sta solamente nell’amare i colori, lo stadio o determinati giocatori, ma anche nell’immersione totale che un tifoso riesce ad avere con la filosofia della squadra in sé. Gli interisti sono innamorati della loro “Pazza Inter”, gli juventini sicuramente apprezzano lo spirito della propria squadra che cerca la vittoria sempre e comunque. Noi andavamo fieri della bellezza del nostro calcio e soprattutto del romanticismo che emanava tutto ciò che circondava il Milan soprattutto grazie a quello che ha portato Silvio Berlusconi. Oggi come oggi non possiamo rispecchiarci in questi valori semplicemente perché non appartengono più al Milan. Non sono spariti, sono solamente sotterrati da tutti gli avvenimenti recenti. Ma torneranno e noi, noi tifosi saremo lì. Una squadra di calcio è per sempre; non esiste tifoso del Milan che negli ultimi anni ha iniziato a tifare Juventus solamente perché vincono o che adesso si sia avvicinato all’Inter perché grazie a Conte e agli investimenti di Suning sta tornando ai vertici del calcio italiano. Al massimo abbiamo preso simpatie di squadra più piccole o speriamo che vinca una piuttosto che un’altra, ma la nostra testa è sempre al Milan e ad ogni vittoria esultiamo come facevamo un tempo, una sconfitta brucia come prima. Perché l’amore è lo stesso. D’altronde come fa uno dei nostri cori più iconici? “Forza lotta vincerai, non ti lasceremo MAI”. Noi siamo qui Milan, presto torneremo ad essere orgoglioso di te, ne sono certo.

Mauro D’Amico