LA LETTERA DEL TIFOSO: "Parliamo di Suso" di Marco

Mi chiamo Marco e abito a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova.

Oggi voglio parlare di Suso allora io sento da un po' di giorni una sua probabile cessione al Lione o alla Roma.

Vi dico solo una cosa cara redazione di Milan news.. Suso è stato il miglior assistman del Milan e 7-8 gol li fa sempre in ogni stagione certo sono d'accordo con voi che ha dei cali in alcuni mesi però le sue qualità il dribbling e gli assist non si discutono

Per me è un giocatore sulla quale ci si può costruire il nuovo progetto Milan anche Giampaolo pensa la stessa cosa visto che è ancora giovane e penso che con Giampaolo può solo migliorare

Se poi dobbiamo prendere Correa io preferisco vendere kessiè piuttosto che Suso.. anzi se Suso avrebbe il tempo di giocare trequartista rimarrete stupiti perché ha tanta visione di gioco.. quindi prima di vederlo ci penserei due volte.

E poi concludo dicendo che Correa fa pochi gol e non so se è bravo anche da trequartista.. bisogna valutarlo bene quindi non mi convince. La spalla di piatek è Rafael Leao. Suso deve restare al Milan!!

Da Marco