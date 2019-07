LA LETTERA DEL TIFOSO: "Perchè non Mertens?" di Luigi

Con l’arrivo di mister Giampaolo e il nuovo organigramma formato da Maldini, Boban e Massara c’è sempre più speranza di vedere un Milan limpido, con un gioco ben impostato e che lotti con orgoglio in campo. Oltre a concentrarsi sul centrocampo e sulla difesa nel mercato, peró, sarebbe opportuno trovare anche una seconda punta di livello, da affiancare a Piatek e il trequartista dell’anno prossimo che spero sará Paquetá. Il nome più caldo é quello di Kramaric, ma perchè non puntare invece su Mertens? Un giocatore esperto, forte, veloce che non ha un prezzo inaccessibile e che conosce bene il nostro campionato. L’anno prossimo potrebbe trovare sempre meno spazio nello scacchiere di Ancelotti.

Inoltre, con le cessioni di Donnarumma, Suso, Kessie, Rodriguez, Biglia e Andrè Silva si puó andare a lavorare su giocatori come Torreira (fondamentale secondo me nel modulo di Giampaolo), Ceballos e Lovren (aspettando Caldara). Lasciando il duo Reina-Plizzari in porta e magari tentando di prendere Veretout, che potrebbe alternarsi con Krunic come interno destro di centrocampo.

Un saluto e sempre forza Milan!

Luigi