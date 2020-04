LA LETTERA DEL TIFOSO: "Quella maledetta penna..." di Donatello

Salve amici milanisti,

Riguardando partite del mio Milan glorioso in questo periodo di quarantena forzata, sono riaffiorati ricordi delle ultime 2 finali di Champions League giocate esattamente, una l'opposto dell'altra.

Nel 2005 ero a casa circondato da 2 tifosi del Milan, 1 del Torino e 1 interista. A fine primo tempo eravamo tutti ma dico tutti felici, tranquilli a prepararci per la festa che ci attendeva solo dopo altri 45 minuti. Indossavo una sciarpa del Milan dove c'erano segnate le ultime date delle 6 Coppe Campioni vinte! Con la mia penna volevo aggiornare già la nuova data.. 2005! Ma niente, la penna non ne voleva sapere di scrivere. Ritento... ma niente. Fu così che ricominciò la partita e quella maledetta penna e quella sciarpa non hanno fatto ritorno mai più a casa dopo quei maledetti 6 minuti di ordinaria follia!

Per fortuna ho avuto la possibilità di riprovarci nel 2007, questa volta a casa da solo senza altri tifosi, senza sciarpa nell'intervallo, per fortuna gli ho potuti abbracciare e con loro festeggiare la nostra settima Champions League.

Spero di rivivere altre finali di Champions, ma serve non gettare ogni anno al vento come gli ultimi 4 o 5 passati

Forza Milan

Donatello

