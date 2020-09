LA LETTERA DEL TIFOSO: "Tifo virtuale a San Siro" di Cristiano

Buongiorno, vorrei proporre ai dirigenti del mio Milan di 'far cantare' san Siro con il 'tifo virtuale', in attesa del rientro dei tifosi in carne ed ossa. Basterebbe un tecnico audio a gestire gli altoparlanti del Meazza, per mandare le registrazioni dei cori del Milan, il tipico sussulto vocale nelle azioni pericolose, i boati dopo i gol..il tutto condito con la proiezione dei tifosi sugli spalti. Spero qualcuno prenda spunto da questa lettera per un'idea semplice da realizzare e, secondo me, suggestiva per i telespettatori e stimolante per i giocatori.

Cristiano da Latina