LA LETTERA DEL TIFOSO: "Un'idea pazza e provocatoria" di Adriano

Una pazza idea per un duplice obiettivo: il ritorno di Mario Balotelli al Milan.

Di certo i dubbi che potrebbero accompagnare l'operazione sono tanti e le insidie dietro l'angolo: una condizione fisica di sicuro "non ottimale", un approccio mentale che a volte lascia a desiderare, la vita extra calcistica spesso chiacchierata, un ruolo di seconda linea nel progetto iniziale.

Parto però proprio da questo punto che, secondo me, potrebbe trasformarsi in aspetto positivo. Meno pressione e maggiore possibilità di ritrovare motivazione e convinzione nelle giocate.

Tutto questo sotto l'ala protettrice di Zio Zlatan: proprio Ibra potrebbe fare l'ennesimo miracolo rigenerando sotto tutti i punti di vista un talento puro calcistico.

Dal punto di vista tattico, Balotelli completerebbe il reparto offensivo in maniera perfetta, potendo sostituire Ibra o giocarci al fianco in situazioni particolari della partita in cui magari la squadra necessiterà di maggiore peso in area di rigore.

Dal punto di vista economico inoltre l'operazione potrebbe non essere esageratamente dispendiosa: il costo del cartellino potrebbe essere vicino allo zero e Super Mario dovrebbe mettere "mano" al portafoglio e alla coscienza riducendo sensibilmente la richiesta di ingaggio.

E per concludere.. cosa non da poco... l'operazione avrebbe l'effetto domino di spianare la strada ad un rinnovo più comodo di Gigio Donnarumma con Raiola felice e contento che magari si accontenterebbe di un ritocco all'attuale ingaggio del portierone rossonero.

Una provocazione che lancio e che potrebbe magari concretizzarsi.

Forza Milan!

Adriano Nappi