LA LETTERA DEL TIFOSO: "Una vittoria per la vita" di Mimmo

Buongiorno a tutti. Ricordo quell'anno, avevo 12 anni, mia madre che aveva 38 anni era morta da meno di un mese. Tutti sapevano del mio amore per il Milan, ma il mio cuore era triste, avevo perso,dato l'evento, tutto l'entusiasmo che questa età comporta. Ero spento. Mio padre, vedendomi così, mi disse vai a vederti la partita del Milan a casa dei vicini, era la finale di coppa delle coppe. Ci andai, il Milan segnò su punizione di Chiarugi, poi una sofferenza enorme. Una difesa strenua, ma non solo. Alla fine il Milan vinse e quella volta, pensai che lo fece per me. Fu forse un regalo per strapparmi un minuto di felicità ed ancora oggi è un ricordo che conservo geloso. Una vittoria anche per la vita. Perché nella sofferenza a volte soffia un vento di speranza che è quello delle piccole cose per poi diventare grandi. Ringrazio la redazione per questa opportunità che ci avete dato. I tifosi sono l'anima di ogni squadra quelli che sono sempre lì, tra delusioni e gioie. Noi siamo fatti di un amore che nessuno può spiegare. Molti ritengono che non si può avere un amore del genere, ma non sono solo ricordi, basta vedere quei colori, ed il cuore batte forte. Si è inspiegabile, unico, grande, meraviglioso. Grazie a tutti VOI. Grazie Milan.

Mimmo Cannazzaro di Scalea (CS)

MilanNews.it concede ampio spazio ai propri lettori. In attesa che ci siano le condizioni per ripartire con il calcio giocato, la nostra redazione vi dà la possibilità di essere partecipi e protagonisti con 'La Lettera del Tifoso': raccontateci la partita del Milan a cui siete più legati, che ha significato di più per voi. Svelateci come avete vissuto quei momenti, dove eravate, con chi, se avevate eventuali riti scaramantici. Libero spazio alle vostre storie, quelle più interessanti verranno pubblicate sul nostro portale!

Cosa aspettate? Scriveteci a: laletteradeltifoso@milannews.it.