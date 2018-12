acmilan - Il racconto di Empoli-Milan: Maldini riacciuffa il pari

È il secondo gol consecutivo di Maldini a ridare linfa vitale alla Primavera di Mister Lupi. A Empoli, nella 12° giornata, la rete di Daniel all'89' interrompe la striscia di cinque sconfitte consecutive dei rossoneri, autori - dopo lo svantaggio maturato al 53' - di una grandissima seconda frazione, nella quale solo la sfortuna (un palo e una traversa colpiti) e l'imprecisione hanno impedito al Milan di portare a casa il bottino pieno. Con questo 1-1 la formazione di Lupi rimane al penultimo posto in classifica, a quota 8, agganciando momentaneamente il Genoa.

Dopo una prima frazione avara di occasioni da gol, la ripresa inizia subito con il calcio di rigore assegnato da Maranesi per il presunto fallo di Ruggeri su Bozhanaj. Dal dischetto Jakupovic non sbaglia, portando avanti l'Empoli. La reazione rossonera arriva al 75': cross dalla destra di Tsadjout per il neo-entrato Tonin che di testa colpisce il pallone che, dopo la deviazione di un difensore dell'Empoli, centra il palo. Passa un minuto e ancora Milan vicinissimo al gol, questa volta con Tsadjout che, servito da Vigolo, trova la traversa piena con Saro immobile sulla linea di porta. La porta empolese sembra stregata, ma proprio all'89' è Daniel Maldini a sfatare l'incantesimo: sinistro secco e preciso del 10 rossonero e palla in rete, per il gol che regala un punto ampiamente meritato dalla squadra di Lupi. Lo stesso tecnico ha commentato, in esclusiva per acmilan.com la partita.

IL TABELLINO

EMPOLI-MILAN 1-1

EMPOLI: Saro, Donati, Matteucci, Canestrelli, Ricchi (47'st Gianneschi), Perretta, Belardinelli, Ricci, Montapietro (32'st Viligiardi), Jakupovic, Bozhanaj. A disp. Vivoli, Hvalic, Lattanzi, Becagli, Milani, Seriani, Matteoni, Bertolini. All.: Zauli.

MILAN: Soncin, Barazzetta, Ruggeri, Torchio, Negri (30'st Sanchez), Torrasi, Brambilla (16'st Brescianini), Sala (30'st Vigolo), Haidara (16'st Tonin), Maldini, Tsadjout. A disp.: Guarnieri, Basani, Martimbianco, Culotta, Frigerio, Mionic, Finessi. All.: Lupi.

Arbitro: Maranesi di Ciampino.

Gol: 8'st Jakupovic (E), 44'st Maldini (M).

Ammoniti: 35' Negri (M), 11'st Ricchi (E).