Alle 11 il Milan primavera in casa del Sassuolo. Le formazioni ufficiali

Il Milan primavera di Ignazio Abate torna in campo oggi. Dopo aver vinto le prime due giornate di campionato, i giovani rossoneri si misureranno sul campo del Sassuolo: i neroverdi hanno vinto e pareggiato nei primi due incontri della stagione. Calcio di inizio alle ore 11 e live testuale su MilanNews.it per non perdervi neanche un'emozione della partita. Queste le formazioni ufficiali:

SASSUOLO: in attesa

MILAN (4-2-3-1): Bartoccioni; Bakoune, Simic, Nsiala, Magni; Eletu, Malaspina; Cuenca, Zeroli, Bonomi; Sia. All. Abate