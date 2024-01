Alle 13 gioca il Milan Primavera: rossoneri ospiti dell'Atalanta

Quattro squadre del Settore Giovanile rossonero si preparano a scendere in campo nel fine settimana in arrivo, durante il quale le due formazioni Primavera inizieranno i rispettivi cammini nei gironi di ritorno di campionato. Toccherà ai ragazzi di Mister Abate dare il via alle danze, sabato 20 gennaio sul campo dell'Atalanta, mentre le ragazze di Mister Zago affronteranno la Sampdoria domenica 21 al PUMA House of Football. A seguire l'Under 18 ospiterà il Torino, mentre l'Under 17 sfiderà il Brescia in trasferta.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 20 GENNAIO

PRIMAVERA: 1ª giornata di ritorno, Atalanta-Milan, ore 13.00 - CS Comunale Stadio Carillo Presenti Pigna (Bergamo)

* La gara sarà visibile (al di fuori dell'Italia) su YouTube tramite abbonamento: bit.ly/MembershipACM.

DOMENICA 21 GENNAIO

PRIMAVERA FEMMINILE: 1ª giornata di ritorno, Milan-Sampdoria, ore 14.30 - PUMA House of Football

UNDER 18: 16ª giornata, Milan-Torino, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 17: 2ª giornata di ritorno, Brescia-Milan, ore 15.00 - Dante Giacomini (Brescia)