Brescianini a MTV: "Vogliamo vincere a Firenze, ci giochiamo tutto"

Marco Brescianini, centrocampista della Primavera milanista, ha parlato a Milan Tv al Premio Gentleman: “Sabato giochiamo contro la Fiorentina, sappiamo che è una buona squadra. Abbiamo giocato bene nelle ultime partite ma i risultati non sono stati dalla nostra parte. Sabato dobbiamo solo vincere, dipende solo da noi. Oggi abbiamo iniziato ad allenarci, la prepareremo bene come sempre. Dobbiamo mettere più voglia di segnare e di non subirlo. Ci giocheremo tutto a Firenze. Ringrazio per questo premio, spero che in futuro ci sia un’altra occasione nel Milan, sono nato milanista”