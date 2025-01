Coppa Italia Primavera, il Milan passa ai rigori e va ai quarti contro l'Inter!

Il Milan Primavera centra l'obiettivo! I rossoneri di mister Federico Guidi questo pomeriggio erano impegnati al Puma House of Football per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera contro il Genoa. La squadra rossonera dopo l'1-1 nei tempi regolamentari vince 5-2 dopo i tiri di rigore grazie alla perfezione dei suoi dal dischetto e a una parata di Longoni.

E pensare che dopo cinque minuti il Milan si era già ritrovato sotto per via di un gol di Papastylianou. Nonostante questo i rossoneri si sono rimessi subito in carreggiata e al 23° hanno trovato la rete del pareggio grazie a un rigore di Liberali conquistato da Ibrahimovic. Nella ripresa il Milan ha attaccato alla ricerca della vittoria ma non è riuscito a piegare i liguri. Dagli undici metri i rossoneri non sbagliano con Bonomi, Hodzic, Liberali e Perin. Con questa vittoria - arrivata sotto gli occhi di Zlatan Ibrahimovic, Vincenzo Vergine e Jovan Kirovski - il Milan accede ai quarti di finale della competizione dove affronterà l'Inter a inizio febbraio!