Coppa Italia Primavera, Milan-Entella 5-0 a fine primo tempo: tripletta di Camarda

Tutto facile per il Milan Primavera che ha chiuso avanti 5-0 il primo tempo del match valido per i 32esimi di Coppa Italia contro la Virtus Entella: per la squadra di Ignazio Abate, c'è stata la tripletta di Camarda (un gol su rigore e uno su azione), la rete di Sala e un autogol dei liguri.