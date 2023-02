MilanNews.it

Torna la Youth League! Alle ore 15, alla "Puma House of Football" di Milano, i rossoneri sfideranno gli ucraini del Rukh Lviv: match valido per gli ottavi di Youth League (gara secca); chi vince accede ai quarti di finale della competizione. Il match potrà essere seguito in diretta con il live testuale su MilanNews.it.