Primavera, Verona-Juventus 0-0: domani grande chance per il Milan di tornare al sesto posto

vedi letture

Si giocan in questo week end la penultima giornata del campionato Primavera 1 dove ci sono diverse squadre che sono in piena lotta per qualificarsi ai playoff. Oggi si è giocato Hellas Verona-Juventus, gara che si è conclusa 0-0. Con questo pareggio, i veneti, al momenti al sesto posto, vale a dire l'ultimo che permettere di passare alla fase finale, salgono a 60 punti, a +2 dal Milan che è settimo e che quindi domani avrà la grande chance di superare i gialloblu in classifica e tornare così in zona playoff. I rossoneri di mister Guidi saranno impegnati alle 11 sul campo del Torino.

Campionato Primavera 1: come funziona la fase finale

Ricordiamo brevemente come funziona la fase finale del campionato Primavera 1: le prime due classificate della fase a girone unico accederanno direttamente alle semifinali, mentre le altre quattro si sfideranno tra di loro e da lì usciranno le altre due semifinaliste (la 4^ contro la 5^ e la 3^ contro la 6^). Tutte le partite si giocheranno su campo neutro.