MN - Primavera, domani gara molto importante in casa del Torino. Alcuni giovani rossoneri aggregati al Milan Futuro

La Primavera del Milan si trova in ritiro a Torino in vista della sfida di domani mattina alle 11 contro i granata che è fondamentale nella corsa ai playoff perchè in caso di vittoria i rossoneri supererebbero in classifica il Verona (ora è a +2)e salirebbero al sesto posto, cioè l'ultimo che permettere di andare alla fase a finale del campionato Primavera 1 (i veneti ha già giocato oggi e hanno pareggiato 0-0 contro la Juventus).

Il gruppo milanista di mister Guidi seguirà tra poco la gara del Milan Futuro che sarà impegnato nella sfida di andata dei playout di Serie C contro la SPAL. In panchina al fianco di Massimo Oddo ci sono anche alcuni elementi della rosa della Primavera, come Pittarella, Victor Eletu, Paloschi e Scotti. Al termine della partita si deciderà chi raggiungerà il ritiro di Torino per aggregarsi agli altri.