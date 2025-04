Guidi: "Prima finale con la squadra del mio cuore: alzare il trofeo sarebbe estremamente emozionante"

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Domani sarà una grande giornata per il Milan Primavera che alle ore 15, presso l'Arena Civica "Gianni Brera" di Milano, si giocherà la finale di Coppa Italia Primavera contro il Cagliari, cercando il titolo per la terza volta nella propria storia. L'ingresso allo stadio sarà gratuito e la partita trasmessa in diretta su Sportitalia. Di seguito le parole in conferenza stampa del mister Federico Guidi, presente oggi al Puma House of Football.

MN - E lei che sensazioni prova?

"Ogni finale ti regala fortissime emozioni, non conta averle già vissute anche se magari ti da esperienza in alcuni episodi e su come gestire qualche situazione. È la mia prima finale che faccio con la squadra del mio cuore, per me sarebbe straordinario ed estremamente emozionante riuscire ad alzare quel trofeo e vedere i coriandoli rossoneri sulla testa. Sarebbe il coronamento di un sogno di bambino, quando vedevo i miei idoli, che erano van Basten, Gullit, Rijkaard, Baresi e Maldini, alzare tantissimi trofei. Scrivere una piccola pagina della storia di un club meraviglioso e glorioso come il Milan per me sarebbe la vittoria più bella. Chiaro che avremo il Cagliari davanti ed è difficile. Riuscire a vincere con la squadra più giovane del campionato sarebbe l'impresa più bella della mia carriera"