Il Milan Primavera torna a vincere contro il Cesena e prova ad abbandonare le zone basse della classifica: una gara iniziata male per i rossoneri con il rigore parato da Nava, ma dopo il rosso per Polli la partita si è messa in discesa per la squadra di Abate. Si tratta della prima vittoria nel 2023 e la prima nelle ultime 9 gare.