Il Milan Primavera batte la capolista: Roma sconfitta meritatamente a domicilio!

Il Milan Primavera fa il colpaccio e batte 3-1 la Roma capolista a domicilio. I rossoneri di mister Federico Guidi, grande ex della sfida ma squalificato per l'occasione, arrivavano galvanizzati dal pareggio nel derby di settimana scorsa ma soprattutto dalla vittoria nella semifinale di Coppa Italia contro il Lecce arrivata in settimana. Il Diavolo, in casa della prima della classe e con la squadra più giovane del campionato, non ha tremato e si è portata a casa una vittoria bellissima e meritata.

I rossoneri giocano meglio nel primo tempo e sono più pericolosi dei giallorossi, pur senza riuscire a sbloccare la gara. Nella ripresa è ancora il Milan a entrare meglio in campo: i frutti si iniziano a raccogliere poco dopo l'ora di gioco quando Vincenzo Perrucci manda avanti i rossoneri, al suo secondo gol consecutivo in campionato. Il pareggio della Roma è immediato, con una grande punizione di Romano. Il Diavolo non si scompone e flirta con il gol, finché Perrucci non trova la torre per Hodzic che raddoppia. Nell'assedio finale dei capitolini, che non fanno traballare più di tanto il Milan, arriva anche il tris: recupera palla Asanji che manda Hodzic in profondità, che a sua volta mette Bakoune davanti al portiere che non può sbagliare e fa esplodere la panchina rossonera al 95°.

Una vittoria che rimette il Milan al quinto posto, in attesa della Juventus che giocherà contro il Genoa.