Il Milan Primavera rimonta il Frosinone: 2-1 all'85'! Per i playoff si deciderà tutto all'ultima giornata nello scontro diretto col Torino

Il Milan Primavera ha battuto per 2-1 il Frosinone nella sfida valida per la 33esima e penultima giornata del campionato di Primavera 1; i rossoneri di Abate l'hanno vinta in rimonta, ribaltando il gol ciociaro ad inizio match firmato da Luna con le reti di Bonomi al 16esimo e quella definitiva di Scotti all'85esimo.

Con questa vittoria, il Milan resta in pienissima corsa per la qualificazione ai playoff Scudetto, da guadagnarsi sabato 18 maggio con lo scontro direttissimo in casa del Torino, impegnato oggi alle 15:00 a Bologna.

CLASSIFICA

Inter 64*

Roma 61

Lazio 58*

Atalanta 55*

Milan 50*

Sassuolo 48

Torino 48

*una partita in più