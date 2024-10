Il Milan Primavera sabato sfida la Cremonese: la designazione arbitrale

vedi letture

Nel corso del prossimo weekend tornerà in campo anche il Milan Primavera. I rossoneri di mister Federico Guidi sono calati un po' prima della sosta, subendo due sconfitte consecutive: in Youth League contro il Bayer Leverkusen e in campionato in casa del Bologna. A fare visita ai giovani diavoli al Puma House of Football, in occasione dell'ottava giornata del campionato di Primavera 1, sarà la Cremonese. La gara si diputerà sabato 19 alle ore 15.

Di seguito la designazione arbitrale completa:

Arbitro: Rispoli della sezione di Locri

Assistente 1: Caldarola (Asti)

Assistente 2: Mititelu (Torino)