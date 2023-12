Il Milan Primavera scende in campo alle 13 contro il Genoa

vedi letture

Dopo lo 0-4 sul campo dell'Empoli in Coppa Italia, il Milan Primavera tornerà protagonista in campionato oggi alle 13:00 con la sfida ai pari età del Genoa, da disputare alle 13:00 al Puma - House of Football. Gli aggiornamenti con notizie e risultato sul match della squadra di Abate saranno forniti live su MilanNews.it.