Le formazioni ufficiali del derby Primavera: Ibra con Turco e Bonomi in attacco. C'è Comotto

Tutto pronto al Konami Youth Development Centre di Milano dove alle ore 11 scenderanno in campo Inter e Milan Primavera, in un anticipo di quello che sarà il derby dei grandi questa sera. I giovani rossoneri non vincono in campionato contro i cugini addirittura dalla stagione 2017/2018 e vogliono interrompere questa lunga striscia negativa. Al momento la squadra di Guidi ha due punti in più rispetto a quella nerazzurra. Queste le formazioni ufficiali della sfida che potrete seguire in diretta televisiva su Sportitalia o in diretta testuale su MilanNews.it:

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Garonetti, Alexiou, Motta; Zarate, Bovo, Berenbruch; De Pieri, Spinaccè, Mosconi. A disp.: Zamarian, Cocchi, Zanchetta, Maye, Lavelli, Venturini, Della Mora, Re Cecconi, Pinotti, Romano, Topalovic. All. Zanchetta

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Dutu, Paloschi, Magni; Stalmach, Sala, Comotto; Bonomi, Turco, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Nissen, Mancioppi, Perin, Perrucci, Parmiggiani, Ossola, Perera, Colombo, Siman, Scotti. All. Guidi

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Luca De Angeli sezione di Milano

Assistenti: Morea (Molfetta) -Tesi (Padova)