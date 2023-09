live mn - Primavera, Fiorentina-Milan (1-1) - Primo pareggio in campionato per Abate

Primo pareggio dei rossoneri in campionato dopo quattro vittorie consecutive. Nonostante una buona prova e i tanti tentativi, la squadra di Abate non è riuscita ad essere lucida sotto porta. Bene, invece, la fase difensiva: per pareggiare i conti alla Fiorentina è servito un calcio di rigore.

94' Finisce qui. 1-1!

90' Quattro minuti di recupero.

84' Gudelevicius ammonito per un fallo su Bonomi.

81' Doppio cambio nel Milan: dentro Malaspina e Perina, fuori Eletu e Sia.

76' Ammonito Baroncelli.

69' Cambio nel Milan: dentro Bonomi per Camarda.

65' Pareggia la Viola. Rubino si fa ipnotizzare da Bartoccioni, ma sulla respinta non sbaglia. 1-1|

64' Rigore per la Fiorentina.

62' Cambio anche nella viola: dentro Elia e Padilla, fuorii Romani e Denes.

59' Cambio nel Milan: dentro Perrucci e Jimenez, fuor Stalmach e Bakoune.

55' Occasione Fiorentina con il colpo di testa di Braschi, bravo Bartoccioni ad opporsi con un ottimo intervento in uscita bassa.

49' Cross di Bakoune dalla destra, torre di testa di Sia e Camarda da ottima posizione sbaglia incredibilmente.

45' Inizia la ripresa.

48' Fine primo tempo.

45' Tre minuti di recupero.

42' GOOOOOOOOOOOOOLLL!!! GOOOOOOOOOOOOLLLL! Mancino di Victor da fuori area, rasoiata precisa che termina all'angolino. Milan in vantaggio!

37' Ci riprova la Fiorentina, questa volta con Vitolo: para Bartoccioni.

32' Cambio obbligato nella Fiorentina: Gudelevicius per Harder.

30' Chance Milan con Camarda, che riparte da solo ma la difesa della Fiorentina è brava a chiudere l'inziativa dell'attaccante rossonero.

27' Ammonito Bakoune.

24' E' la Fiorentina a condurre il gioco, i rossoneri aspettano.

21' Ammonito Zeroli.

17' Ci prova anche Stalmach dal limite dell'area, conclusione che termina fuori.

12' Conclusione di Scotti da fuori area, palla che non trova lo specchio della porta.

9' Grandissimo intervento di Victor su Braschi, lanciato in campo aperto.

6' Inizio positivo da parte della Fiorentina, Milan che difende organizzato.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Milan, match valido per il quinto turno di Primavera 1. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazione Milan:

MILAN: Bartoccioni, Bakoune, Simic, Nissen, Magni, Victor, Stalmach, Zeroli, Scotti, Camarda, Sia. Alleanatore: Abate. A disposizione: Raveyre, Torriani; Jiménez, Paloschi, Parmiggiani; Malaspina, Perrucci, Perina, Sala; Bonomi, Liberali.