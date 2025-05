live mn Sassuolo-Milan (0-0): a breve il fischio d'inizio del match

vedi letture

Battuto il Genoa il Milan ha di diritto staccato il pass per i playoff scudetto del campionato di Primavera 1. Avversario in questi quarti di finale il Sassuolo campione d'Italia in carica, squadra contro la quale la formazione di Federico Guidi ha vinto e perso nel corso della regular season. Vincere significherebbe approdare alla semifinale contro i cugini dell'Inter, ma i giovani rossoneri sono consapevoli di avere a disposizione solo un risultato, la vittoria, per dare continuità a questo sogno.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SASSUOLO-MILAN

SASSUOLO: Scacchetti; Di Bitonto, Knezovic, Leone, Weiss, Lopes, Bruno, Minta, Corradini, Barani, Parlato. A disp.: Viganò, T. Benvenuti, G. Benvenuti, Macchioni, Seminari, Moriano, Sandro, Daldum, Tomsa, Frangella, Vedovati. All. Bigica

MILAN (3-4-3): Pittarella; Paloschi, Nissen, Dutu; Perera, Hodzic, Sala, Magni; Liberali, Bonomi; Scotti. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perrucci, Ibrahimovic, Parmiggiani, Di Siena, Ossola, Colombo, Valdimirov, Victor, Sia. All. Guidi