Milan Primavera, Guidi: "Delusioni fanno parte della vita, prenderemo questa finale come grande insegnamento"

Finisce con una grande delusione per il Milan Primavera: la finale di Coppa Italia va al Cagliari che vince per 3-0. Al termine della partita e dopo la premiazione, il mister rossonero Federico Guidi è intervenuto in conferenza stampa. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Quando si lavora con i giovani, sono le emozioni che ci guidano e ci mandano in alto o in basso. O la prendi come grande insegnamento, alzi la testa e reagisci per continuare in quello che è il tuo percorso perché vuoi fare diventare la tua passione il tuo lavoro; oppure la grande delusione, fai come gli struzzi, infili la testa sotto terra e ti fai travolgere ma sarebbe un errore imperdonabile. Le delusioni fanno parte della vita".