Milan Primavera, Simic ringrazia Abate: "Mi hai dato tantissimo e sono grato di aver lavato con te"

vedi letture

La stagione del Milan è ufficialmente terminata con il recente pareggio casalingo in campionato contro la Salernitana, in una serata soprattutto dedicata ai saluti e ringraziamenti per Stefano Pioli, Olivier Giroud e Simon Kjaer. Anche nel Milan Primavera è tempo di addii, con Ignazio Abate che non sarà più il tecnico rossonero per la prossima stagione dopo l'ultima partita playoff giocata recentemente contro la Lazio.

Il giovane difensore serbo, Jan-Carlo Simic ha voluto così rendere omaggio all'ormai ex mister milanista. Questa la bella dedica scritta in una storia su Instagram: "Grazie per gli ultimi due anni passati insieme Mister! Mi hai dato tantissimo e sono molto grato di aver lavorato con te. In bocca al lupo per il futuro".