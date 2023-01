MN - Abate: "Il campionato Primavera è difficile, tutti giocano per non prendere gol. In Europa invece tutti giocano per vincere"

MilanNews.it

Al termine di Milan-Napoli 2-2 Ignazio Abate, mister della Primavera, si è fermato ai microfoni di MilanNews.it. Queste le sue dichiarazioni sulle differenze tra il calcio in Italia e quello europeo in Youth League: "Il campionato Primavere è difficile, tutti giocano prima di tutto per non prendere gol, mentre in Europa tutti giocano per vincere. E' una questione di filosofia. Il Milan ha sempre avuto un gioco offensivo ed è questo che dobbiamo trasmettere ai ragazzi. Difendere per 90' non fa parte della nostra storia".