MN - Guidi post Milan-Cagliari: "Oggi era un bel banco di prova, e devo dire che la squadra ha fatto bene"

Il Milan vince e convince anche contro il Cagliari di Pisacane, battuto 2 a 0 grazie alle reti di Liberali e Bonomi, arrivate entrambe nel primo tempo. Queste le dichiarazioni nell'immediato post partita di mister Federico Guidi, soddisfatto non solo per i 3 punti ma anche per la prestazione dei suoi ragazzi, che hanno risposto alla vittoria della Lazio riagganciandola immediatamente in testa alla classifica del campionato di Primavera 1.

"È stata una prestazione che mi è piaciuta anche perché stiamo dando continuità a quello che sono, oltre ai risultati, ma anche le prestazioni sul campo. E oggi era una partita ricca di insidie, dal coefficiente di difficoltà molto elevato perché trovavamo una squadra con 7/8 2005 in campo, che veniva da 5 risultati utili consecutivi, in salute. E poi soprattutto avevamo speso tanto pochi giorni fa a Madrid, in Youth League.

Quindi oggi era un bel banco di prova, e devo dire che la squadra ha fatto bene, ha costruito due gol di pregevole fattura, giocando bene sul campo, e nel secondo tempo, quando anche le energie erano di meno, abbiamo lasciato il pallino del gioco al Cagliari, però abbiamo concesso poco, anzi, abbiamo sfiorato in due occasioni il 3 a 0. Quindi oggi sono tutte sensazioni positive e che ci lasciano soddisfatti".