MN - Milan Primavera, Djaló e Michelis assenti contro la Roma: i motivi

Come raccolto dalla redazione di MilanNews.it, il Milan Primavera oggi dovrà fare a meno di due nuovi acquisti nel match contro la Roma. Il greco Nikolaos Michelis è out per un lieve infortunio, mentre il centrale portoghese Djaló per motivi di mercato ha raggiunto il gruppo all'ultimo momento, potendo così allenarsi solo una volta con i ragazzi di mister Giunti.