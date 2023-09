Oggi gioca anche il Milan Primavera: alle 13 Abate in casa della Fiorentina

Dopo le quattro vittorie nelle prime quattro partite stagionali, il Milan Primavera scenderà in campo oggi alle 13:00 in casa della Fiorentina per la sfida valida per la quinta giornata del campionato Primavera 1. Si potranno seguire gli aggiornamenti del match in diretta su MilanNews.it.