Prima di Milan-Roma la Primavera rossonera ha posato con una maglia per Edoardo Bove

vedi letture

In questo momento il Milan Primavera di Federico Guidi è in campo contro la Roma per l'ultima partita della tredicesima giornata del campionato di Primavera 1.

Prima del fischio d'inizio, però, i giovani rossoneri si sono resi protagonisti di un gesto molto bello. In ocasione della consueta foto di rito, infatti, la Primavera del Milan ha posato con una maglia per Edoardo Bove, sulla quale c'era scritto "Forza Edo". Due parole, semplici ma ricche di signifcato, per un ragazzo che fino a qualche anno fa era protagonista proprio in questa categoria ma con la maglia della Roma.