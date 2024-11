Primavera 1, il Milan aggancia la Lazio al primo posto: la classifica aggiornata

vedi letture

Il Milan di Federico Guidi non ha alcuna intenzione di fermarsi, quantomeno in campionato. Dopo la sconfitta di Madrid, infatti, la formazione rossonera ha rialzato subito la testa battendo per 2 a 0 il Cagliari dell'ex calciatore Pisacane. Vittoria che vale molto più di semplici tre punti, anche perché non solo dà morale e continuità, ma anche perché permette al Milan di rimanere agganciato alla Lazio in testa alla classifica, in attesa della Fiorentina che giocherà domani contro l'Inter.

PRIMAVERA 1: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 22 punti *

Lazio 22*

Fiorentina 21

Sassuolo 19

Bologna 18*

Inter 18

Torino 18

Juventus 17*

Genoa 17

Roma 15

Cagliari 14*

Cremonese 12*

Hellas Verona 12*

Lecce 11

Atalanta 11

Monza 11*

Empoli 11

Cesena 8

Sampdoria 5

Udinese 3



*Una partita in più