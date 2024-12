Primavera 1, le ufficiali di Milan-Roma: Guidi si affida a Liberali. Panchina per Ibra jr

Fra poco meno di mezz'ora la Primavera del Milan sarà impegnata al Puma - House of Football contro la Roma, nell'ultima sfida della 13^ giornata di campionato. Sarà una gara molto importante per i grandi ex della partita, vale a dire il responsabile del settore giovanile del Diavolo Vincenzo Vergine e il tecnico Federico Guidi, ma soprattutto per la classifica visto che tra le due squadre c'è un solo punto di distanza (22 i rossoneri, 21 i giallorossi). In caso di successo la formazione milanista salirebbe al terzo posto in classifica insieme al Torino, a -3 dal Sassuolo capolista.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Parmiggiani, Dutu, Perera; Comotto, Sala, Ossola; Liberali, Scotti, Bonomi. A disp.: Colzani, Nissen, Mancioppi, Perin, Paloschi, Perrucci, Ibrahimovic, Grilli, Colombo, Siman, Eletu. Allenatore: Federico Guidi.

ROMA (4-3-1-2): De Marzi; Mannini, Mirra, Seck, Reale; Coletta, Di Nunzio, Marazzotti; Graziani; Misitano, Zefi A disp.: Kehayov, Marcaccini, Levak, Mlakar, Terlizzi, Almaviva, Della Rocca, Litti, Ivkovic, Marchetti, Waldmeyer. Allenatore: Gianluca Falsini

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE DI MILAN-ROMA

ARBITRO: Gianluca Renzi sez. Pesato

ASSISTENTI: Emanuele Bracaccini sez. Macerata, Saljit Singh sez. Macerata