Primavera a caccia dei sedicesimi di Youth League: serve battere la Stella Rossa e...

Domani la Primavera rossonera scenderà in campo allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno, casa del Milan Futuro, nell'ultima partita valida per la fase campionato della Youth League contro la Stella Rossa. Per i giovani ragazzi di mister Guidi c'è un solo risultato a disposizione, vale a dire la vittoria: attualmente il Diavolo è 25° in classifica con 5 punti, dunque fuori dalle squadra qualificate ai sedicesimi.

NUOVO FORMAT - Il nuovo format della Youth League prevede che i primi 22 club dopo le sei giornate della fase campionato accederanno ai sedicesimi di finale: le formazioni classificate dal 1° al 6° posto giocheranno contro i club classificati dal 17° al 22° posto, mentre quelli classificati dal 7° al 16° posto affronteranno i dieci club che si qualificheranno tramite il percorso dei campioni nazionali. Difficile fare previsioni, ma in questa ultima giornata si giocheranno anche tanti scontri diretti tra club che precedono il Milan in classifica e quindi ci sarà chi perderà punti per strada (già dopo le partite di oggi pomeriggio il quadro sarà un po' più chiaro)

OBBLIGO VITTORIA - La Primavera rossonera deve però prima pensare a battere la Stella Rossa, che attualmente è 32^ con due punti. La squadra di Guidi non sta attraversando un grande momento di forma come testimoniano le due sconfitte in campionato contro Roma e Lecce e la vittoria sofferta di sabato contro la Sampdoria ultima in classifica. Ma mercoledì serve una vittoria a tutti i costi, magari anche un scarto di gol importante per migliorare la differenza reti che sarà con ogni probabilità un parametro decisivo per stilare la classifica finale (attualmente quella del Diavolo è -2).

Ecco tutte le partite della sesta giornata della fase campionato:

Martedì 10 dicembre

Shakhtar Donetsk-Bayern Monaco

GNK Dinamo-Celtic

Brest-PSV Eindhoven

Bayer Leverkusen-Inter

Girona-Liverpool

Atalanta-Real Madrid

Club Brugge – Sporting CP

Salisburgo – Paris Saint-Germaim

Lipsia-Aston Villa

Mercoledì 11 dicembre

Benfica-Bologna

LOSC Lille-Sturm Graz

Atlético de Madrid-Slovan Bratislava

Arsenal-Monaco

AC Milan-Crvena Zvezda (14:00)

Feyenoord – Sparta Praga

Juventus – Manchester City

Stoccarda – Young Boys

Borussia Dortmund-Barcellona

COSA SUCCEDE SE DELLE SQUADRE ARRIVANO A PARI PUNTI?

Come spiega il sito della UEFA, se due o più squadre sono a pari punti al termine delle partite della fase di campionato, allora, come da paragrafo 16.01 del regolamento della competizione, i seguenti criteri vengono applicati, in quest'ordine, per determinare la loro classifica:

a. Differenza reti superiore nella fase di campionato

b. Maggior numero di gol segnati nella fase di campionato

c. Maggior numero di gol segnati in trasferta nella fase di campionato

d. Maggior numero di vittorie nella fase di campionato

e. Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase di campionato

f. Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari della fase di campionato

g. Differenza reti collettiva superiore degli avversari della fase di campionato

h. Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase di campionato

i. Totale di punti disciplinari inferiore basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti della squadra in tutte le partite della fase di campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

j. Coefficiente di club più elevato