Primavera, Abate a MTV: "Felice della vittoria. L'Europa fa parte del dna del Milan"

Ignazio Abate, tecnico della Primavera del Milan, ha parlato così a Milan TV dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund in Youth League: "L'Europa fa parte del dna del Milan. Sono felice per i ragazzi. Io ci metto poco, loro hanno qualità e talento. Nel calcio se non ci metti spirito e unione non vai da nessuna parte. Oggi i ragazzi lo hanno fatto contro una squadra fortissima. Primo tempo di qualità e personalità, abbiamo avuto la palla gol per chiuderla, poi abbiamo sofferto negli ultimi minuti. Sono contento di come sono entranti in campo i cambi. Godiamoci questa vittoria, stasera facciamo il tifo per i grandi, poi da domani mattina penseremo all'Atalanta".

Sulla prestazione: "Volevamo partire forte e non farli giocare. Tutta la squadra ha fatto bene, fare dei nomi non sarebbe corretto. Oggi chi è entrato dopo lo ha fatto con la giusta mentalità. A turno tocca a tutti giocare dal primo minuti. Piano piano inseriremo tutti, l'importante è che chi entra si senta parte al 100% di questo gruppo".

Sulla sua squadra: "Lo spirito dell'anno scorso in Youth League lo stiamo riportando anche in campionato. Ma va detto che prima delle gare di Youth League c'è maggiore tensione. Oggi erano tesi, ma al punto giusto. Sono entrati in campo per fare la partita. Queste gare ti aiutano a crescere sia in mentalità che in personalità. Godiamocela, ma poi accantoniamola subito perchè ci aspetta una gara difficilissima contro l'Atalanta. Poi abbiamo altre 7-8 partite, una più difficile dell'altra. Le affronteremo tutte con grande umiltà".