Primavera, ancora a segno Nasti: sono 10 gol in 11 presenze in campionato

Marco Nasti, attaccante del Milan Primavera, non si ferma più: il bomber rossonero è infatti andato in gol anche contro il Torino nella sfida valida per la 2^ giornata di ritorno di campionato. Con questa marcatura, che ha portato tre punti d'oro al Diavolo in ottica playoff, il giovane centravanti milanista sale a quota 10 gol segnati in 11 presenze in campionato. A questi vanno aggiunti poi un gol in Youth League e uno in Coppa Italia.