Primavera, che numeri: imbattuti e ottava vittoria consecutiva

Prosegue senza intoppi la marcia del Milan Primavera di Federci Giunti verso il ritorno in Primavera 1. I rossoneri, primi in campionato, comandano a più 6 sul Verona in virtù delle 10 vittorie in 12 partite disputate. Uno score incredibile considerato anche il filotto di successi positivi, ben 8 contando la vittoria di quest'oggi contro lo Spezia. la squadra di Giunti gioca bene e oltre al primo posto sta valorizzando molti giocatori tra cui Tonin e Capanni su tutti, oggi entrambi in gol.