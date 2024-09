Primavera, domani mattina Inter-Milan: l'ultima vittoria rossonera nel derby risale al 2018

Domani si giocheranno tre derby di Milano. Il primo è in programma al mattino alle 11 e sarà valido per il campionato Primavera. L'ultimo successo rossonero nella stracittadina milanese risale alla stagione 2017-2018 con Alessandro Lupi in panchina: era il 27 gennaio 2018 e la formazione milanista vinse 2-1 grazie alle reti di Tsadjout nel primo tempo e all'autogol di Bettella nel recupero della ripresa dopo un tiro di Forte (i nerazzurri avevano pareggiato al 92' con Rover).

Questo il tabellino del match:

Marcatori: 30′ Tsdajout (M), 92′ Rover (I), 93′ aut. Bettella (M).

INTER (4-3-1-2): Pissardo; Zappa, Bettella, Lombardoni, Sala (88′ Vergani); Brignoli, Emmers, Rada (75′ Visconti); Zaniolo (59′ Adorante); Colidio, Rover. A disp.: Dekic, Valietti, Nolan, Corrado, Schirò, Gavioli, Pozzer. All. Vecchi.

MILAN (3-4-3): Guarnone; Bellodi, Gabbia, El Hilali; Bellanova, Murati (82′ Negri), Brescianini, Llamas; Tiago Dias, Tsadjout (76′ Forte), Sinani. A disp.: Soncin, Campeol, Bianchi, Bargiel, Torchio, Capanni, Finessi, Larsen, Sánchez, Vigolo. All. Lupi.

Arbitro: Sig. Vincenzo Fiorini di Frosinone.