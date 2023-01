Primavera, domenica pomeriggio il derby contro l'Inter

Fonte: acmilan.com

Sembrava tutto già finito, ma il destro pennellato di El Hilali ha scritto un finale diverso. L'Epifania dell'U19 rossonera è stata entusiasmante: con il Napoli è arrivato un 2-2 in extremis che ha rinvigorito le virtù di questa squadra. Sotto 0-2, i ragazzi hanno trovato la forza di reagire sapendo superare la paura e le assenze.

Non è stata una rimonta banale, bensì un manifesto dell'identità data da Abate a questo gruppo: mai mollare, e soprattutto cercare di arrivare al risultato attraverso il gioco. Gala ed El Hilali, due tra i più esperti di questa formazione a tratti giovanissima, hanno guidato la risalita e salvato la partita inaugurale del nuovo anno.

Il doppio svantaggio era stato fin troppo severo per quanto emerso sul rettangolo verde, e giustizia è stata fatta nel finale. Ora però ad attendere la squadra c'è il Derby di Milano contro l'Inter campione in carica: un impegno delicato, contro i nerazzurri che dopo un inizio difficile di stagione hanno raccolto 8 punti nelle ultime 4 uscite.

La Primavera rossonera dovrà dunque mostrare il suo volto migliore per vincere la stracittadina e per rilanciarsi in classifica: il cammino esaltante in Youth League deve motivare la squadra a ripetersi anche nella competizione nazionale. La chance per ritrovare il successo in campionato è ghiotta e i ragazzi si stanno preparando al meglio per puntare a un grande risultato.