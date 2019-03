Primavera, Giunti alla Rai: "Arrivare fino in fondo darebbe consapevolezza ai ragazzi"

Federico Giunti, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia di Milan-Spezia: "La classifica dice che è lo scontro diretto per il primo posto. Non sarà una partita facile, loro questo campo lo conosco bene. Dovremo dare il massimo, non sono partite decifrabili quando si gioca ogni 2 giorni. L'obiettivo è passare il turno e arrivare il più avanti possibile. Poter arrivare fino in fondo può dare consapevolezza ai ragazzi e sarebbe positivo per la ripresa del campionato".