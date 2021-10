Primavera, gli impegni dei rossoneri a ottobre tra campionato, Youth League e Coppa Italia

Il campionato resterà fermo fino a metà mese, una buona occasione per lavorare e crescere dopo un inizio complicato. Anche per i giovani rossoneri ci sarà di nuovo spazio per l'Europa: messo alle spalle il positivo pareggio casalingo con l'Atlético Madrid, in programma Porto-Milan.

PRIMAVERA 1

Milan-Napoli: venerdì 15 ottobre ore 15.00, C.S. Vismara - 5° giornata

Lecce-Milan: sabato 23 ottobre ore 11.00, Heffort Sport Village - 6° giornata

Milan-Fiorentina: domenica 31 ottobre ore 10.45, C.S. Vismara - 7° giornata

PRIMAVERA TIMVISION CUP

Milan-Brescia: mercoledì 27 ottobre orario TBD, C.S. Vismara - Sedicesimi di finale

YOUTH LEAGUE

Porto-Milan: martedì 19 ottobre ore 15.30, Estádio Municipal Jorge Sampaio - 3° giornata