Primavera, il successo del Sassuolo inguaia il Milan

Piove sul bagnato per la Primavera rossonera. Dopo il mancato successo interno sulla Sampdoria, infatti, la squadra di Giunti deve fare i conti con un'altra pessima notizia. Il Sassuolo, infatti, ha battuto a sorpresa 1-3 il Torino fuori casa nel posticipo della 29° giornata e ha scavalcato il Milan, ora al terzultimo posto, in attesa che in settimana il Genoa (penultimo) recuperi la partita contro la Fiorentina. Ricordiamo il regolamento del campionato di Primavera 1: le ultime due in graduatoria retrocederanno direttamente in Primavera 2, mentre terzultima e quartultima si giocheranno la salvezza in uno spareggio.

Questa la situazione attuale di classifica per quanto riguarda le ultime posizioni:

11° Empoli 33 pt

12° Sampdoria 32 pt

13° Sassuolo 32 pt

14° Milan 30 pt

15° Genoa 28 pt (una partita in meno)

16° Udinese 14 pt (una partita in meno)