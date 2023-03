Primavera, la vittoria di Cagliari dà ossigeno al Milan: la classifica

MilanNews.it

Dopo il passaggio del turno in Youth League, il Milan primavera ha vinto anche in campionato a Cagliari contro una diretta concorrente per la salvezza. Il protagonista è stato lo stesso della partita europea: Kevin Zeroli. Questa la graduatoria completa:

Lecce 43

Roma 40

Fiorentina 39

Frosinone 39

Juventus 38

Torino 38

Bologna 37

Sassuolo 35

Inter 32

Empoli 30

Sampdoria 28

Cagliari 28

Milan 24

Hellas Verona 24

Atalanta 21

Napoli 21

Udinese 15

Cesena 6