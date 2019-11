Primavera Milan, sabato la gara contro la Virtus Entella

Dopo l'ottima vittoria per 3-1 sul campo del Brescia, i ragazzi di Mister Giunti vogliono continuare a far sorridere i propri tifosi: questo sabato, alle 14.30, al centro sportivo Vimsara, i rossoneri sfideranno la Virtus Entella. Un occhio sarà anche dato al match tra Hellas Verona e Brescia, importante per mantenere il distacco in classifica ai danni dei veronesi, momentaneamente a -2.