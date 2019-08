Primavera, Milan-Verona 2-0 in amichevole: in gol Tonin e Olzer

La preparazione della Primavera guidata da Federico Giunti entra nel vivo. Nella giornata odierna a Storo, sede del ritiro rossonero, è andata in scena la prima amichevole della nuova stagione. In campo sono scesi Milan e Hellas Verona. È stata una gara che ha permesso di iniziare a valutare il lavoro svolto durante questi giorni di allenamento in Trentino, nella quale hanno trovato spazio gran parte dei ragazzi presenti.

L'amichevole si è decisa tutta nel primo tempo: rossoneri in vantaggio al 7' grazie al calcio di rigore realizzato da Riccardo Tonin dopo essere stato atterrato in area e in grado di raddoppiare al 34' grazie a Giacomo Olzer direttamente su punizione dal limite con il pallone che ha superato la barriera ed è finito in rete sul primo palo.